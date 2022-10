‘Over eten’ zoekt uit hoe gezond vis uit een vervuilde zee is

Geen stukje vlees te bespeuren in deze aflevering van Over Eten. Vanavond draait het allemaal om vis.

Kabeljauw en zalm zijn met stip de populairste vissen op ons bord. Maar net als 90% van de vis die we eten, zijn ze geïmporteerd.

Daarmee zien we verrassend veel en verrassend lekkere vis uit onze Noordzee schromelijk over het hoofd. Kobe Ilsen en Danira Boukhriss zoeken uit wat we uit de Noordzee vangen, hoe gezond vis uit een vervuilde zee is, en hoe we in de toekomst meer vis uit eigen zee kunnen halen.

Kobe loopt ook mee in het kielzog van radiopresentatrice en blije eter Rani De Coninck.