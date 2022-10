Proef Haspengouw zet lokale producenten in de kijker

Kortessem

Op zondag 25 september ging Proef Haspengouw door in Vliermaal. Bezoekers konden lokale producten proeven én kopen bij de verschillende lokale producenten.

Het evenement is een gezamenlijk project van de lokale cel economie Kortessem en de Confrérie van het Kortessems fruit en zijn gastronomie. Alles gebeurde onder het goedkeurend oog van de reus Cortus. “Binnen de cel lokale economie Kortessem beseffen wij als geen ander wat het economisch belang is van de land- en tuinbouw en de fruitsector in het bijzonder”, zegt voorzitter Marc Corijn. “Met dit evenement willen we onze lokale producenten nog eens extra onder de aandacht brengen.” De cel lokale economie en de confrérie kozen daarbij voor ‘voor een markt/braderie formule. Bezoekers konden de typische lokale producten rechtstreeks bij de teler en producent degusteren en kopen. (rapo)