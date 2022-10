Onze tv-tips: haar ware leven, een publieksprijs, vader en zoon

Red Eye

VTM3, wo, 22.40u

Het leven van Lisa Reisert draait vooral om haar werk als hotelmanager. Wanneer ze met een vliegtuig naar huis gaat komt ze naast de schijnbaar charmante Jackson Rippner te zitten. Hij is echter een misdadiger. Heerlijke thriller van Wes Craven en met Rachel McAdams en Cillian Murphy in de hoofdrollen. De filmcritici waren destijds positief over deze film. (tove)

Margaret Atwood: de kracht van het woord

NPO2, wo, 23.20u

Deze schrijfster van poëzie en non fictie won in haar carrière twee keer de prestigieuze Booker Prize. Tegenwoordig is ze vooral bekend van de tv-serie The Handmaid’s Tale, waarvoor de scenario’s gebaseerd werden op haar boeken. In deze mooie documentaire wordt het leven en carrière van de schrijfster met roots in Canada, inmiddels een krasse tachtiger, belicht. (tove)

Jason

Canvas, wo, 22.50u

In deze aangrijpende documentaire volgen we een jonge twintiger. Jason worstelt met de psychische naweeën van een jeugd vol trauma’s. Hij volgt al enige tijd therapie, maar die is ook niet zaligmakend. Toch put hij ook kracht uit zijn problemen. Hij wil zijn ervaringen gebruiken om anderen bij te staan, in de hoop dat zij nooit dezelfde worstelingen moeten doorstaan. (tove)