De Sint heeft de appels goedgekeurd. “Ik ruil dit jaar graag mijn exotisch fruit in voor lekkers van Limburgse bodem.” — © rr

Hasselt

Dat Sinterklaas maandag opdook in Antwerpen en Limburg was niet toevallig. De goedheilig man kwam blijkbaar de kwaliteit keuren van een nieuwe, lekkere en sappige appelsoort die zijn naam draagt. Vanaf begin november liggen er AppelSintjes in de winkel.