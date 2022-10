Limburgse leerkrachten leren zelf bij over wetenschap en techniek

Houthalen-Helchteren

Woensdagnamiddag volgden een twaalftal Limburgse leerkrachten een STEM-workshop bij de Academie voor Wetenschap en Techniek in het voormalig mijngebouw in Houthalen-Helchteren. STEM staat voor Sience, Technology, Engeneering en Mathematics. Europa stelde vast dat jongeren nog te weinig kennis hebben van wetenschap en techniek. Daarom startten vijf landen, waaronder dus ook deze academie, met de uitwisseling van hun kennis en ervaringen rond dit thema.

“Vandaag gaf ik les over hoe je spelenderwijs kinderen en jongeren kunt doen groeien,” zegt mentor Dries Grosseels. “Dat gaat van robots knutselen tot iets bouwen met Lego. Er staan zo 25 spelletjes op onze website.” Simon Baeten is onderwijzer in de gemeentelijke basisschool in As. “Ik wil STEM beter integreren in ons lessenpakket”, zegt hij. “Belangrijk is de leerlingen zelf iets te laten bouwen en dan hen gaande weg bijsturen. Al doende leren dus. Het kan al vanaf het tweede leerjaar.” (jli)

Info: improving-stem-education.eu