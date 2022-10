Basisschool Herx leert kinderen én ouders verkeersregels

Herk-de-Stad

Basisschool Herx in Herk-de-Stad wil niet alleen kinderen onderricht bieden, de school denkt ook aan de ouders. Een van de elementen die voor (groot)ouders belangrijk zijn, is het verkeer. “Samen met de kinderen willen we de ouders bewuster maken van het belang van de verkeersregels en dat hun kinderen die kennen”, zegt directeur Raf Vangeel. “Zo kunnen de ouders en grootouders zich samen met hun kinderen veilig op de weg begeven.”

De school testte de verkeerskennis van de ouders met vragen over verkeerssituaties op een infobord aan de toegang van de school. “De vragen worden geïllustreerd met beelden”, legt directeur Vangeel uit. “De focus ligt op de plaats en het veilig gedrag van fietsers en voetgangers, maar er zijn ook algemene verkeersvragen bij. Een week lang werden elke ochtend nieuwe vragen gesteld, zodat er zo veel mogelijk aspecten van het verkeer aan bod kwamen. Als de ouders een resultaat van 70 procent of meer haalden, kregen de kinderen extraatjes.”

Angelique Scheppers, mama van de leerlingen Julie en Amber, nam deel aan de test. “De vragen gaan onder meer over de zone 30 en over het verkeersgedrag van fietsers en voetgangers ten opzichte van elkaar”, vertelt ze. “De test heeft me wijzer gemaakt.” Alle ouders hebben het in het algemeen goed gedaan. “Ze slaagden met verve voor de challenge en haalden in totaal 80 procent correcte antwoorden”, zegt directeur Vangeel. “We splitsten de beloning op in twee groepen: eentje voor de kleuters en eentje voor het lager. De kleuters stemden voor een extra speeltijd en de kinderen van het lager gingen voor een filmmoment op school.” lw