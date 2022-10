Bierbakkenrace en lopen op skilatten tijdens belevingsrun in Heers

Heers

Donderdag verzamelden 241 leerlingen van de Heerse basisscholen op de site van het administratief centrum voor de vierde editie van de belevingsrun.

“Deze run kadert binnen de ‘Vlaamse loopweken voor scholen’, een initiatief van MOEV en Sport Vlaanderen”, vertelt sportfunctionaris Katleen Houben. “Enkele jaren geleden zijn we als sportdienst afgestapt van de traditionele scholenveldloop. Sommige leerlingen kregen door het competitie-element stress om te komen lopen. Deze belevingsrun is een teambuildingsactiviteit waarbij de leerlingen per klas opdrachten uitvoeren. Beleving en samenwerking staan hierbij centraal.”

De opdrachten werden over het domein verspreid, tussenin liepen de leerlingen telkens naar de volgende oefening. “Zo was er ook nog aandacht voor het loopaspect”, zegt Houben. “Door samen te werken moesten de leerlingen acht opdrachten tot een goed einde brengen. Vooral de bierbakkenrace, de dikke bal, de lange skilatten en zelfs het nucleair transport vielen in de smaak. Na afloop was er tijd voor een fotomoment per klas en kreeg iedereen een appel, een flesje water en een medaille als aandenken.”

© frmi