Een oncomfortabel kijkstuk: uithijgende Lorena Wiebes moet na zege in Binche opdringerige official van zich afslaan

Lorena Wiebes sprintte dinsdag naar haar 23ste overwinning van het seizoen. De snelle Nederlandse haalde het makkelijk in een sprint in Binche-Chimay-Binche. Na de finish kreeg ze echter te maken met een iets te opdringerige official.

“Ik beëindig mijn seizoen op de mooist mogelijke manier”, aldus Wiebes. “Het was mijn beste ooit. Ik verwachtte vooraf een goed seizoen maar dat het zo succesvol zou zijn, had ik niet verwacht. Het is heel mooi in de trui van Europees kampioene te kunnen winnen. Volgend jaar ga ik mijn elan proberen verderzetten. Nu ga ik even rusten en misschien duik ik in de winter wel even het veld in.”

Maar vooraleer ze de rust opzoekt, moest Wiebes in Binche nog afrekenen met een te opdringerige official. Die bleef de uithijgende Nederlandse maar aanraken terwijl de Europese kampioene dat helemaal niet wilde en ook keer op keer aangaf. Zonder succes, dus...

