Engelse goalgetter mist wedstrijd door Xbox-blessure: “Tekenend voor ons seizoen”

Crewe kwam afgelopen zaterdag in de Engelse League Two niet verder dan 0-0 bij Carlisle United, dus zonder topscorer Baker-Richardson. Tot dusverre had hij zeven treffers gemaakt in 12 duels. Maar de 26-jarige sterspeler was afwezig in de laatste wedstrijd, nadat hij op de meest eigenaardige manier een blessure opliep. Crewe-manager Alex Morris onthulde dat hij zijn been had verdraaid, terwijl hij op zijn Xbox speelde en als gevolg daarvan moest worden behandeld.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Het is een deel van zijn lichaam waar hij eerder problemen heeft gehad, en het is gebeurd op een manier die tekenend is voor ons seizoen”, zei Morris, volgens News en Star. “Hij deed het spelend op zijn Xbox. En verdraaide vervolgens zijn been, zoals ik het heb begrepen. Daar kunnen we niets aan doen. Hij wordt behandeld en hopelijk is het tegen maandag opgelost.”

Baker-Richardson zou volgens de lokale media Call of Duty Warzone gespeeld hebben. Crewe Alexandra staat na elf speeldagen twaalfde in de Engelse derdeklasse.