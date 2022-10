COLUMN. Bever wandelt 2 kilometer langs spoorlijn van Genkse Ikea tot op terras

‘De wandelende bever’, het zou de titel van een nieuw stripverhaal van Jommeke kunnen zijn. Maar het ging in ons geval wel degelijk om een bever die op wandel was. Bevers wandelen niet zo graag, maar zwemmen kunnen ze als de beste.

Het begon op dinsdagavond. Van de Ikea-vestiging in Genk kregen we een oproep over een bever die naast de spoorlijn wandelde. Maar even later was het dier spoorloos. Woensdag kregen we dan een oproep voor een wasbeer die op het terras van een woning in Genk zou zitten. Toen de collega’s aankwamen bleek het niet om een wasbeer te gaan, maar wel om een duidelijk vermoeide bever. Zonder veel problemen kon het dier gevangen worden. Even later bleek dat de woning pal naast de spoorlijn ligt. Blijkbaar heeft de bever dus meer dan 2 kilometer langs de spoorlijn gewandeld en had hij nood aan wat rust. En waar kan je beter uitrusten dan op het terras?

De bever zal het wel vervelend gevonden hebben dat wij hem daar tijdens zijn rust kwamen storen, maar de snelste weg terug naar huis ging in dit geval via de medewerkers van het Natuurhulpcentrum.