Oostende opent Champions League tegen traditieclub Galatasaray

Opnieuw openingmatch van Oostende tegen Turken Woensdagavond vangt Filou Oostende zijn zevende campagne op rij in de Champions League aan. De Belgische recordkampioen is één van de vijf Europese clubs die zich telkens voor deze continentale clubcompetitie kon kwalificeren.

Slechts vijf clubs mogen voor de zevende opeenvolgende keer aan de Basketball Champions League (BCL) deelnemen: AEK Athene, Nymburk, Straatsburg, Tenerife en Filou Oostende. Ook dit seizoen zijn er acht poules van vier clubs in de eerste fase. Oostende is in poule C ingedeeld met de zestienvoudige Turkse kampioen Galatasaray Istanbul, de Poolse vice-kampioen Legia Warschau en de Israëlische landskampioen Hapoel Holon, vorig seizoen in de Final Four van de BCL.

Minstens 500 Turken

Voor het derde seizoen op rij opent Filou Oostende zijn campagne in de Champions League tegen een Turkse tegenstander. Galatasaray, woensdag te gast in de COREtec Dôme, is van een steviger kaliber dan Darussafaka en Tofas Bursa. Die Turkse teams wonnen toen trouwens de openingsmatch. Van de zes vorige edities vierde Oostende alleen in 2017-2018 zijn Europese opener, toen tegen het Duitse Bonn.

Galatasaray, met Rode Duivel Dries Mertens in zijn voetbalafdeling, is een multisportenclub met supporters in heel Europa. Vorig seizoen werd de basketafdeling nummer drie in Turkije. “Vijfhonderd supporters, vooral uit België maar ook uit buurlanden, wonen woensdag zeker de wedstrijd bij”, weet Jürgen Vanpraet, CEO van Filou Oostende. Galatasarays meest recente Turkse titel in het basket dateert van 2016 maar de rood-gelen wonnen in 2016 wel de EuroCup. Ja, de clubkleuren van Oostende en Galatasaray zijn dezelfde.

Eén van de aanwinsten van Galatasaray is de Colombiaanse international Braian Angola, met Oostende in 2019 landskampioen. “Ik kijk ernaar uit om de supporters van Oostende terug te zien”, vertelt Braian Angola in een filmpje op het instagram-account van Filou Oostende. “Veel supporters steunen me nog steeds. Ik ben hen heel dankbaar. Ik kan niet wachten op de wedstrijd.”

Rechtstreeks op televisie

Sport 10 zendt vanaf 20 uur de wedstrijd Oostende-Galatasaray rechtstreeks uit via Proximus (kanaal 132), Telenet (kanaal 218) en TV Vlaanderen (kanaal 34), telkens in het gratis basispakket. Oostende vervangt voor de Champions League shirtsponsor Filou door Kasteel, een ander bier van Kasteel Brouwerij Van Honsebrouck. In Oostendes poule C won Hapoel Holon maandagavond al met 81-84 van Legia Warschau.