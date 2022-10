Steven Van Gucht: “Ik begrijp dat jongeren twijfelen om zich te laten vaccineren, maar zwangere vrouwen raad ik het wel aan”

De virologen zijn weer in het nieuws en dat voorspelt meestal niet veel goeds. Dagelijks krijgen weer meer dan 2.000 mensen in ons land te horen dat ze Covid-19 hebben. De herfstgolf is dus begonnen, stelt Steven Van Gucht. Dat jongeren nog twijfelen om zich te laten vaccineren, dat begrijpt hij. Maar 65-plussers, mensen met een onderliggende aandoening en vooral ook zwangere vrouwen of vrouwen die zwanger willen worden, mogen volgens hem zeker niet twijfelen.