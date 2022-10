Kernreactor Tihange 3 wellicht nog tot 15 oktober buiten werking

De kernreactor Tihange 3 is maandagochtend onverwacht stilgevallen wegens een drukdaling in een van de stoomgeneratoren in het niet-nucleaire gedeelte van de centrale.

België heeft nog zes actieve kernreactoren, nadat de zevende - Doel 3 - op 23 september van het stroomnet werd afgekoppeld. Drie ervan, waaronder Tihange 3, hebben een vermogen van meer dan 1.000 megawatt. Bij Tihange is dat 1.038 megawatt.

Voor de stroombevoorrading is er niet direct een gevaar. Engie kan als het probleem te lang duurt, een van de gascentrales inschakelen om het verlies van Tihange 3 tijdelijk op te vangen.