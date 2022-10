Twitterrel tussen Elon Musk en Zelenski: “Geen enkele Oekraïner zal ooit jouw Teslabrol kopen”

“Organiseer opnieuw vrije verkiezingen in de vier geannexeerde Oekraïense provincies, geef de Krim terug aan Rusland, zorg dat de watervoorziening naar de Krim verzekerd wordt, Oekraïne neemt een neutrale houding aan.” Met die voorstellen zou SpaceX-oprichter Elon Musk tot een vredesbestand komen tussen Rusland en Oekraïne.

In een bericht op Twitter maakte hij een poll om te zien wat zijn volgers daarvan vinden. “Dit is hoogstwaarschijnlijk toch de uiteindelijke uitkomst van de oorlog”, schreef hij later nog. “Het zal alleen een kwestie zijn hoeveel mensen er nog moeten sterven tot dan.”

Dat bericht was niet naar de zin van de Oekraïense regering, die meteen fulmineerde tegen de voorstellen van de ondernemer. De Oekraïense president Volodimir Zelenski reageerde met een sarcastische poll aan zijn volgers: “Welke Elon Musk is beter: een die Oekraïne steunt of een die Rusland steunt?”

Andrii Melnyk, de voormalige Oekraïense ambassadeur in Duitsland, was scherp voor Musk: “F*ck off is mijn zeer diplomatische antwoord.”

“De enige goede uitkomst is als geen enkele Oekraïner nog Teslabrol koopt”, besluit Melnyk. Ook andere hooggeplaatste functionarissen namen aanstoot aan Musks tweets. Vooral het gedeelte waarin Musk pleit dat de Krim al sinds 1783 Russisch was en vandaag nog steeds is, leverde hem veel kritiek op. Zowel mensen die menen dat de door Rusland geannexeerde gebieden nu echt Russisch zijn als mensen die vinden dat Oekraïne al neutraal was en dat de Krim Oekraïens is, zijn het sterk oneens.

Het Kremlin laat dinsdag weten verheugd te zijn over het feit dat Elon Musk mee wil nadenken over een vredesplan. Woordvoerder Dmitry Peskov verklaarde tijdens een gesprek met journalisten dat Moskou wel degelijk wil onderhandelen over de “speciale operatie” in Oekraïne.

Starlink

Een paar maanden geleden kon Musk nog op veel meer steun rekenen van Oekraïne, nadat hij zijn Starlink-satellietinternet beschikbaar stelde aan het hele land. Die technologie maakt internettoegang mogelijk in het oorlogsgebied.