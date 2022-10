“Het wordt een makkelijke match”: Atletico-fans hebben volste vertrouwen in Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge

Een gemoedelijke sfeer heerst er in de Brugse binnenstad dinsdagmiddag. Heel wat Atletico Madrid fans profiteren nog even van de cultuur in de stad vooraleer ze richting het stadion gaan voor de cruciale wedstrijd van vanavond. Politie Brugge verwacht niet al te veel problemen tussen de fans van beide ploegen.

Vol zelfvertrouwen lopen de fans van Atletico Madrid door de Brugse straten. “Het wordt een makkelijke match”, zeggen Nuria (20) en Alba (20) lachend. Beiden zijn ze van Spanje en op Erasmus in Luik. “Het is voor ons de ideale manier om wat meer van België te ontdekken en onze favoriete ploeg aan het werk te zien”, zeggen de studenten. (Lees verder onder de foto)

Nuria en Alba zitten op Erasmus in Luik, maar kwamen voor de match naar Brugge. — © evib

Ook Spanjaard Julen (29) is met zijn vrienden in Brugge. “Het is een fantastische stad om te bezoeken. Heel veel mooie gebouwen en niet onbelangrijk, we hebben al veel verschillende soorten bier uitgeprobeerd”, zegt hij. “Leuk om voor de match dus nog even een bezoekje te brengen aan de stad.”

De sfeer is gemoedelijk in de binnenstad en de politie verwacht dan ook niet al te veel problemen. “In het centrum fietst onze Onthaalpolitie door de straten”, zegt Lien Depoorter, woordvoerster van politiezone Brugge. “Naast de orde handhaven, zijn ze eigenlijk het aanspreekpunt van de uitfans. Zo gebeurt dit op een heel laagdrempelige manier gebeuren.” (Lees verder onder de foto)

© mvn

Niet alleen supporters van Atletico Madrid lopen door de Brugse straten, ook fans van rivaal Real Madrid zijn aanwezig. “Stiekem zijn wij Real Madrid supporters”, zeggen enkele fans. “Onze vrienden zijn Atletico fans, dus wij zijn gewoon mee voor de sfeer. We hopen dan ook dat Club Brugge wint”, lachen ze.