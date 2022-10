Moordonderzoek Beringen: opnieuw twee arrestaties in Turnhout

De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Limburg verrichte maandagavond nog eens twee arrestaties in het onderzoek naar de moord op Migelvio V. (25) uit Dessel. Het gaat om twee meerderjarigen. Zij werden in Turnhout gevat en worden woensdag voorgeleid.

In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij van zondagnamiddag in de Brugstraat in Beringen verrichtte de FGP nog eens twee extra arrestaties. Het gaat om meerderjarigen die in Turnhout werden ingerekend. Welke rol zij speelden zal nog moeten blijken. Beiden zijn intussen verhoord en worden morgen voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Limburg.

Dat brengt het totaal arrestaties intussen op vier. Vlak na de feiten werden al twee zeventienjarigen gearresteerd. Omdat ze minderjarig zijn verschenen ze dinsdag voor de jeugdrechter in Turnhout. Ze kregen allebei maatregelen opgelegd en werden naar een gesloten instelling overgebracht.

Later meer.

ppn