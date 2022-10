Philippe Gilbert is vol lof over Remco Evenepoel en sprint naar zesde plaats in laatste Belgische koers: “Ik heb genoten”

Aan Christophe Laporte was dinsdag weinig of niets te doen in Binche-Chimay-Binche. Ook niet voor Philippe Gilbert (40), die als zesde finishte in zijn laatste koers op Belgische bodem.

De 40-jarige Gilbert (Lotto-Soudal) was mee in de beslissende ontsnapping in volle finale, maar zag dan Laporte en de Noorse kampioen Rasmus Tiller wegrijden. Er zat niks anders op dan sprinten voor plek drie.

“Het was een veelbelovende situatie bij het ingaan van de laatste ronde”, aldus de ex-wereldkampioen na de finish. “Maar toen reed Laporte weg samen met Tiller en wij bleven hangen op een tiental seconden. Ik had nog wel het idee dat we zouden kunnen terugkeren, maar die twee bleven vooruit. Jammer, want ik wilde graag meespelen in de finale hier. Ik sprintte nog voor het podium. Dat lukt net niet, maar ik was wel mee en dat was zeer mooi. Ik heb mijn rol gespeeld, net als de ploeg, maar met een zesde plaats kopen we weinig.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het was onderweg wel genieten voor Gilbert. “Ik heb inderdaad genoten van de koers”, klinkt het. “Er waren veel supporters aanwezig. De zon scheen, de wereldkampioen was er: het was een perfecte dag. Ik wil hier dan ook iedereen bedanken. Of ik emoties voelde? Nee, ik heb in een carrière van twintig jaar al veel meegemaakt. Ik kan het allemaal goed plaatsen.”

Lof voor Evenepoel

Gilbert had ook nog mooie woorden voor Evenepoel. “Het is symbolisch dat ik die regenboogtrui als laatste Belgische winnaar doorgeef aan Remco. Hij is het imago van de nieuwe generatie. Hij gaat nog veel resultaten rijden en mooie koersen winnen. Ik ben blij dat ik nog naast hem in het peloton heb mogen rijden.”

Gilbert rijdt nog twee koersen, Parijs-Bourges (6 oktober) en dan Parijs-Tours (9 oktober). “Ik voel me nog goed. Er staan nog twee mooie koersen op het programma.”

© BELGA