Prachtige beelden: Remco Evenepoel wacht op afscheidnemende Iljo Keisse, duo komt samen over de finish in Binche

Iljo Keisse reed dinsdag zijn allerlaatste profkoers met Binche-Chimay-Binche. De zege was voor Christophe Laporte, maar er ging veel aandacht naar wereldkampioen Remco Evenepoel. Die reed voor het eerst in zijn regenboogtrui, toonde zich onderweg en wachtte op zijn ploegmakker Keisse om samen naar de finish te redden. Een mooi eerbetoon van de 22-jarige Evenepoel, die Keisse altijd als zijn gids in het peloton heeft beschouwd.

“De benen waren niet echt fris meer”, lachte Evenepoel na afloop. “Ik heb het maximum gegeven vandaag. Ik hoorde via de radio dat Iljo gelost was en dus heb ik beslist om te wachten op hem, zodat we samen naar de finish konden rijden in zijn laatste koers. Dat leek me ene mooie afsluiter. Hij is dan ook een van de belangrijkste renners in mijn carrière geweest, ik heb veel geleerd van hem.”

De beelden:

