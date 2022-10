School en MPI Lommel even ontruimd door brandje in houtwerkplaats

Na een brandje in een houtwerkplaats moesten dinsdag 300 kinderen en jongeren van SBSO en MPI Helix in Lommel even geëvacueerd worden. Dat verliep rustig en de brandweer had het vuur snel onder controle.

De brand ontstond in een praktijklokaal van de school die gelegen is aan de Speelpleinstraat. “Meer bepaald in de houtwerkplaats kiep het even mis”, schetste directeur Gert Jannes. “Door een technisch defect aan de paneelzaag was een vonk ontstaan, en die kwam terecht in de afzuiging met een kleine vuurhaard tot gevolg.” De directie verwittigde onmiddellijk de hulpdiensten. “Op het moment van de brand waren er lessen bezig. Daarom hebben we onmiddellijk het evacuatieplan opgestart. Een driehonderdtal kinderen en jongeren zijn naar onze verzamelplaats tegenover de school gewandeld. Zowel de school als het aanpalende MPI hebben we ontruimd. Niet omdat er een onmiddellijk risico was, maar de procedure schrijft voor dat de volledige campus preventief geëvacueerd moet worden. Dat verliep heel rustig dankzij de brandoefeningen die we regelmatig houden in school.” De brandweer was snel ter plaatse. “Meteen hebben ze buizen gedemonteerd en het brandbare materiaal verwijderd. Het vuur was snel gedoofd. De groep van het MPI mocht dan ook al vroeg terugkeren, voor de leerlingen van het SBSO duurde het iets langer omdat de brandweer nog controles wou uitvoeren wat betreft de co2-waarden. Rond 15 uur mocht iedereen dan terugkeren naar de school.”

Schade

De directeur denkt dat de schade beperkt is. “Ook de blusschade valt mee. En de machines blijken ook nog te werken. Ze zullen door een gespecialiseerde firma gecontroleerd worden voor we ze terug laten gebruiken. Er zal ook nog wel serieus gepoetst en verlucht moeten worden, daarom gaan we voorlopig wel een alternatief lokaal gebruiken.” De school heeft perfect gehandeld, onderstreept Walter Cuypers van de Lommelse brandweer. “De kinderen stonden snel buiten. We hebben 5 meter afzuigingsbuizen moeten demonteren en zwartgeblakerd zagemeel moeten verwijderen. Er was wel wat rookontwikkeling geweest, en daarom hebben we een tijd moeten verluchten.”