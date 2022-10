Leuven

Het had een boerenjaar kunnen worden voor de Vlaamse boer. De gezamenlijke omzet in de Vlaamse land- en tuinbouw stijgt dit jaar naar verwachting met 19 procent tot 7,2 miljard euro, een record. Maar de kostenstijging met 25 procent tot 6,7 miljard euro gooit danig roet in het eten.