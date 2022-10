Friturist uit Lanklaar riskeert 30 maanden cel voor cannabisplantage van 640 planten

Op 20 januari 2022 viel de politie binnen bij een populaire frituur op de Rijksweg in Lanklaar (Dilsen-Stokkem) na een tip over een cannabisplantage in het pand. De inspecteurs zaten de gekende friturist al sinds 25 oktober 2021 op de hielen. Na een positieve warmte- en stroommeting, observaties en een telefonieonderzoek besliste de onderzoeksrechter dat het tijd was voor een inval. Op zolder werden twee kweekruimtes ontdekt met in totaal 640 bijna oogstrijpe planten.

De uitbater van de frituur bekende meteen. Hij zou zich naar eigen zeggen door zijn overbuur, die eerder al betrokken was in een groot drugsdossier uit 2013, hebben laten overtuigen om zo zijn schuldenberg opnieuw de baas te kunnen. Na een echtscheiding keek hij op tegen 60.000 euro aan schulden en een mislukte handelsdeal met enkele frietchinezen draaide eveneens uit op een sisser nadat ze met de noorderzon verdwenen. Daardoor kwamen er nog eens 75.000 euro aan schulden bovenop.

Vacuüm verpakt geld

“Mijn overbuur kon me in contact brengen met iemand die me zou helpen om een plantage op te stellen. We spraken thuis af met die man, ik liet mijn zolder zien en hij begon meteen met de isolatiewerken. Verder heb ik niet meegeholpen aan de plantage. Ik zorgde enkel dat die man een afstandsbediening van de poort had zodat hij binnen kon om de plantjes te verzorgen”, zo verklaarde de frituuruitbater maandag voor de Tongerse rechter.

De man gaf toe dat er drie oogsten zijn geweest en dat de vierde net voor het oogsten door de inspecteurs werd ontdekt. “De eerste keer verdiende ik er 2.500 euro mee. De twee andere oogsten kreeg ik 25.000 euro per keer”, zo gaf hij toe.

De overbuurman van de frituuruitbater ontkent met klem zijn betrokkenheid. Toch werden er tijdens de huiszoeking in zijn woning vacuümverpakkingen gevonden met in totaal 64.000 euro cash. “30.000 euro kwam van de verkoop van mijn handelszaak. Het overige geld heb ik bij elkaar gespaard door verfwerken uit te voeren”, zo gaf hij als uitleg. “Ik heb helemaal niemand in contact gebracht met hem.” Toch zouden de overbuur en de frituuruitbater elkaar 37 keer telefonisch hebben gecontacteerd tijdens de periode waarin de plantage actief was.

Nederlander

De 44-jarige Maaseikenaar die de zolder isoleerde en vervolgens de plantage onderhield, bevestigde het verhaal van de overbuur. “Hij heeft me inderdaad niet in contact gebracht. Het was een Nederlander die me die opdracht gaf”, zo klonk het. Volgens de procureur is dat een opmerkelijke verklaring, omdat de man eerder nog voor de onderzoeksrechter vertelde dat het wel degelijk de overbuur van de friturist was die hem contacteerde. Ook de veertiger zat overigens, net als de overbuurman, in het drugsdossier uit 2013. “Puur toeval”, aldus hun advocaten. Voor de overbuur wordt de vrijspraak gevraagd. De klusjesman kan akkoord gaan met een werkstraf.

Tot slot werd er ook een 41-jarige man aan het dossier gelinkt. De Volkswagen Polo van zijn echtgenote en zijn eigen Volkswagen Caddy werden meermaals aan de frituur gespot door de inspecteurs. Maar vooral het mengprofiel aan DNA dat op een snoeischaar in de plantage werd gevonden, was volgens de aanklager het grootste element in het dossier. Zijn raadsman ontkent dat dit een doorslaggevend bewijs is. “Het gaat niet eens om een zuiver profiel én het is aangetroffen op verplaatsbaar materiaal. Wij vragen de vrijspraak”, zo klonk het.

Tot 42 maanden cel

De Tongerse procureur is echter wel overtuigd van de betrokkenheid van de vier mannen. De friturist riskeert een opsluiting van 30 maanden en een geldboete van 8.000 euro. De overbuurman en de 44-jarige Maaseikenaar moeten allebei vrezen voor 42 maanden cel en geldboetes tot 16.000 euro, een zwaardere straf omdat ze eerder al veroordeeld werden in een drugsdossier. De 42-jarige man riskeert dan weer 24 maanden en een boete van 8.000 euro.

Vonnis volgt op 8 november.