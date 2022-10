Wout van Aert kent een klein probleem op uitstapje in Australië

Terwijl Remco Evenepoel dinsdag Binche-Chimay-Binche betwistte, zit Wout van Aert nog steeds in Australië. Hij geniet er samen met zijn vrouw Sarah en zoon Georges van een deugddoende vakantie. Al was hun meest recente trip niet echt een pretje voor de ouders, die zeeziek werden terwijl hun kleine spruit de trip zonder probleem doorstond. Het leuke voor het trio: er werden walvissen gespot “toen Sarah en ik even minder ziek waren”, aldus Van Aert.