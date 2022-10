Opmerkelijke beelden: ‘spookmotor’ rijdt zonder bestuurder op Antwerpse Ring

Aan de opvallende beelden gaat een ongeval ter hoogte van Borgerhout vooraf. Daar kwam rond 14.15 uur een motorrijder ten val. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en brachten de man naar het ziekenhuis. Of de man er erg aan toe is, is nog niet duidelijk. Ondanks het ongeval bolde de motorfiets op eigen kracht nog een tijdje verder op de linkerrijstrook.

Het rijtuig botste enkele keren tegen de middenberm en kwam uiteindelijk net voor de afrit Antwerpen-Oost tot stilstand. De wegpolitie liet de motorfiets weghalen, waardoor de hinder voor het verkeer richting Nederland uiteindelijk beperkt bleef.