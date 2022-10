Een wel erg uitgebreid menu en ziek personeel: chefs verzamelen rode vlaggen voor restaurants

Je kent het wel: je bent aan het rondslenteren in een stad en je hebt honger. Véél honger. Dus wil je graag zo snel mogelijk iets lekkers eten. Helaas leidt je knorrende maag je niet altijd naar de beste culinaire adresjes. Hoe kun je weten of je in de val dreigt te lopen? Met de hulp van ervaren chef-koks, tiens. Zij delen via Reddit volkomen anoniem ‘rode vlaggen’. Als je die herkent, ga je voor je maar beter op zoek naar een ander adresje.

Mijd restaurants waar ziek personeel werkt

Als restauranteigenaren hun kelners aanmoedigen om te werken terwijl ze ziek zijn of niet helpen om een ​​vervanger te vinden, kun je er zowaar zeker van zijn dat je ook ziek wordt.

Vertrouw niet altijd op het gezondheidsattest

In New York zie je vaak een papiertje met de boodschap grade pending erop. Dat betekent niet dat het restaurant wacht op een oordeel over hun gezondheidsinspectie. Het betekent dat het gefaald heeft en even respijt krijgt om fouten te herstellen.

Restaurants met dubbele naam zijn verdacht

Klinkt het alsof het etablissement twee of meer restaurants in één kunnen zijn? Sushi en pizza bijvoorbeeld, op dezelfde plek? Wel, dan kunnen ze ter plekke wellicht geen van beide specialiteiten goed klaarmaken.

Schat de vriendelijkheid van de obers in

Hoe blij is het personeel? Lijkt het alsof ze hun job leuk vinden? Als het personeel ellendig oogt, kun je ervan op aan dat je geen kwaliteitsvol eten of goede bediening zal krijgen. Het is de moeite waard om restaurants te zoeken die hun personeel goed behandelen. Als zij zelf goed worden behandeld, zullen ze jou ook goed behandelen.

Vraag naar de afkomst van hun voedsel

Vraag waar oesters vandaan komen. Als ze het niet weten, wil je ze niet. Dit geldt voor de meeste zeevruchten.

Ga weg als het restaurant vies is

Is de ruimte waarin de service plaatsvindt ronduit vies? Doe jezelf een plezier en loop naar buiten: de keuken is gegarandeerd nog vuiler. En nee, ongedierte komt niet alleen op bezoek in goedkope restaurants. Ook dure restaurants kunnen een vuile keuken hebben en de beestjes aantrekken.

Skip een druk restaurant met lege tafels

Je ziet het in één oogopslag: als een restaurant vol zit, maar niemand al eten heeft, betekent het meestal dat de keuken niet mee kan en je heel lang op je bordje zal moeten wachten.

Schat een groot menu juist in

De kans is groot dat veel gerechten op datzelfde menu uit de diepvries komen. Bovendien is het moeilijk om mensen te trainen om pakweg veertig verschillende gerechten perfect klaar te maken. De algemene kwaliteit gaat zo achteruit.

Je mag geen vis ruiken

Doe je dat wel in een sushizaak, dan keer je maar beter je kar.

Een onvindbare gezondheidsscore is niet pluis

Als je de gezondheidsinspectiescore van een restaurant niet in het openbaar kunt zien, is die hoogstwaarschijnlijk niet erg goed. Als je wat googelt, kun je de scores van de meeste restaurants gratis online bekijken.

Ga niet binnen waar nog veel plaats is

Elke grote ruimte die nog leeg is tijdens de typische uren waarop mensen willen eten, is niet te vertrouwen. Als iedereen er wegblijft, heeft dat meestal een reden.

Je mag geen frituurolie ruiken

Als je de friteuse van buiten het gebouw al kunt ruiken, stap dan door. Dit betekent dat de frituurolie niet voldoende wordt ververst …

Zoek naar de keuken

Als je die niet kunt zien, is de ruimte mogelijk een goed verborgen vuil boeltje.