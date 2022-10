Prins Harry en Meghan Markle delen nieuwe foto’s, maar timing is opvallend

Prins Harry en echtgenote Meghan Markle hebben nieuwe foto’s van zichzelf gedeeld op sociale media. De timing van de publicatie is volgens Britse pers opvallend aangezien de nieuwe koning twee dagen geleden zelf een nieuwe foto naar buiten bracht.

Het Britse koningshuis heeft opnieuw duidelijk gemaakt dat prins Harry en Meghan Markle er niet meer echt bijhoren. Eerder deze week deelde het koningshuis een nieuwe foto van koning Charles, koningin Camilla, prins William en prinses Kate. De Britse pers zag daarin een duidelijk teken dat zij de nieuwe harde kern zijn van de koninklijke familie en werden dan ook spontaan de ‘Fab Four’ gedoopt. Die omschrijving werd vroeger gebruikt om William, Kate, Harry en Meghan te omschrijven.

Als reactie hebben prins Harry en zijn echtgenote Meghan nu hun eigen foto’s gedeeld. Het koppel deelde enkele foto’s die gemaakt werden tijdens de One Young World Summit in Manchester afgelopen maand. Die werden gemaakt door de bekende fotograaf Misan Harriman, die in het verleden al foto’s maakte van heel wat celebs, en hij deelde ze op zijn sociale media.

Volgens de Britse pers is de timing van de foto’s niet toevallig. Met het delen van de foto’s zouden de hertog en hertogin van Sussex, zoals Harry en Meghan hun officiële titels klinken, de aandacht willen wegnemen van het eerste officiële bezoek van de nieuwe koning en koningin na de rouwperiode.

