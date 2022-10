Onstopbare Erling Haaland dolblij met Kevin De Bruyne als ploegmaat: “Het is waanzinnig, die passes van hem”

“Het is waanzinnig, die passes van hem. We vinden elkaar blindelings”, aldus Haaland op de website van de Citizens, die woensdag in de Champions League FC Kopenhagen over de vloer krijgen. “Ik ben nog maar enkele maanden bij de club, maar onze chemie voelt zo natuurlijk aan. Dat is misschien wel het beste van onze onderlinge relatie.”

De Noor geniet ten volle van zijn overgang naar de regerende kampioen van Engeland. “Het lijkt zo simpel: ik maak een run en Kevin vindt mij”, klinkt het. “Er is niks beter dan dat. Het is zelfs fantastisch, iets bijzonder. Maar we mogen ook andere spelers niet vergeten. Kevin is er eentje, maar ik kan ook een hele dag lang over anderen spreken. Er is meer dan Kevin bij de ploeg.”

De Bruyne zelf was ook lyrisch over die andere hattrickman van afgelopen weekend tegen Manchester United, Phil Foden.

“Hij gaat nog beter worden want hij is nog altijd maar 22. Ik weet dat ik op die leeftijd niet de speler was die ik nu ben. Phil is zo goed, hij moet gewoon nog wat constanter worden. Maar hij voetbalt fantastisch op dit moment. Waar hij goed in is? Je kan beter vragen waar hij niet goed in is. Phil kan in zo veel verschillende posities uit de voeten. Uiteindelijk zal hij in een centrale rol terechtkomen, denk ik. Momenteel is hij het echter beter dat hij op de flank speelt. Daar heeft hij meer vrijheid en minder instructies, zodat hij meer in de flow van de partij zit.”