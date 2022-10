Yellow Tigers verliezen tegen topland Japan: kwartfinales worden plots een stuk moeilijker

Eén keer stunten tegen een absolute topper, en Argentinië over de knie leggen. Dat is de weg naar de kwartfinales op het WK voor de Yellow Tigers. Tegen topland Japan konden ze niet stunten, verloren ze met 1-3 (25-21, 20-25, 16-25, 22-25). Woensdag wacht een cruciaal duel tegen Argentinië, in theorie het zwakkere zusje.

Na vijf uitstekende wedstrijden in de eerste ronde in Arnhem volleybalden de Yellow Tigers op een positieve vibe. De punten uit de eerste ronde werden meegenomen naar Rotterdam, voor de tweede ronde, een serieuze bonus.

Japan deed het dan wel niet bijzonder goed op ‘hun’ Olympische Spelen in Tokio 2021 – ze eindigden toen slechts tiende - maar staat niet voor niets nummer zeven van de wereld. Japan bestaat uit technisch bijzonder vaardige dames, met een haast onwrikbare verdediging, dus het is werken om punten te scoren.

De Yellow Tigers waren wel in het voordeel wat de lengte betreft, de ploeg is gemiddeld 7 centimeter groter dan de Japanse dames.

Het was, zoals verwacht, nek-aan-nek van bij de eerste set maar de Tigers haalden die keurig binnen: 25-21.

Japan startte beter in de tweede set, was iets dominanter in de service, liep uit tot 6-1 en 11-4. De Tigers deden hun handelsmerk alle eer aan: met Team Belgium ben je nooit klaar. Ze verkleinden de achterstand tot 13-9, zelfs tot een driepuntenkloof (21-18). Japan stoomde door: 25-20.

In de derde set van hetzelfde laken een broek: Japan liep uit tot 17-8, de Tigers werden even overspeeld en verloren er hun grinta bij, Japan won de derde set overtuigend. Ofwel: do or die in de vierde set. En eindelijk konden ze hun voet weer naast die van Japan zetten, eindigde het op een thriller, waar Japan drie matchballen versierde. De tweede was de goede: 22-25.

Woensdagavond wacht Argentinië. Kortweg: een match die moet worden gewonnen, want in theorie het zwakkere zusje in de poule. Daarna moet er sowieso nog worden gestunt tegen of China of Brazilië nadat het niet lukte tegen Japan.

Maar als dit WK één ding geleerd heeft, dan dat de Tigers ook tegen absolute toppers kunnen winnen – tegen gastland Nederland – of het hen lastig kunnen maken – zie het weerwerk tegen kandidaat-wereldkampioen Italië.