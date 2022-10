Taferelen die je niet wil zien: dartsfans irriteren wereldtopper Dirk van Duijvenbode mateloos tijdens World Grand Prix

Dirk van Duijvenbode werd maandag al in de eerste ronde van de World Grand Prix uitgeschakeld. Hij verloor in drie sets van titelverdediger Jonny Clayton. ‘The Aubergenius’ was nochtans als een kanon gestart, tot hij gefrustreerd raakte door rumoerige (Britse) fans.

De Nederlander won met verve de eerste set, mede door een fantastische finish van 156. Maar daarna ging het dus steeds minder voor de nummer 16 van de wereld en twee jaar geleden nog finalist in Leicester. Door toedoen van het publiek, dat de kant van Clayton koos.

Op een bepaald moment kon Van Duijvenbode zijn frustraties niet meer onder controle houden. Hij gooide twee pijlen naar het bord, zette zich klaar voor nummer drie, maar stopte en draaide zich om richting het publiek om zijn ongenoegen te uiten.

“Ik wil geen excuses zoeken, maar er was iemand in het publiek die continu ‘kom op Jonny’ schreeuwde op het moment dat ik een pijl moest gooien”, lichtte Van Duijvenbode toe op Viaplay. “Er zijn hele fanatieke fans bij en ik heb er niet altijd last van, maar nu ging het in mijn hoofd zitten. Ik heb twee sets lang gezocht naar de beveiliging, maar kreeg geen oogcontact.”

Rumoerige fans zijn wel vaker een probleem in de dartswereld. De voorbije maanden waren er incidenten in Engeland, Duitsland en Nederland. Tijdens de Belgian Darts Open in Wieze, daarentegen, gedroegen de Belgische fans zich echter voorbeeldig. Het kan dus anders.