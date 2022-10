Na pony nu ezel doodgebeten in Meeuwen: aanval waarschijnlijk werk van wolven

Dinsdagvoormiddag is in de Weidestraat in Meeuwen een doodgebeten ezel gevonden. Precies één jaar geleden werd in dezelfde weide bij dezelfde eigenaar al een doodgebeten pony gevonden. Ook nu is de dader(s) waarschijnlijk een wolf. De weide is niet wolfproof afgemaakt.

Het was een fietser die de dode ezel in de weide zag liggen. Van het dier blijft maar weinig meer over. De eigenaar, Paul Knoops uit Opglabbeek, werd gecontacteerd. De man is erg aangedaan. ‘Mijn huis staat te koop. Ik woon op een appartement in Opglabbeek maar kom een paar keer per week het dier eten en water brengen.”

De ezel was ongeveer 15 jaar oud. “Een heel zacht dier en kerngezond. Mijn kleinkinderen, de buren en vaste wandelaars komen langs en weten de zak met appels en oud brood staan. Ze gaven hem ook wel eens een lekkere wortel”, gaat Paul voort.

Roedel

Op dit moment zijn er 13 wolven in Noord-Limburg. En die wolven werden de voorbije dagen meermaals in de omgeving gespot. “De voorbije weken waren er meerdere wolvenaanvallen in Wauberg en Linde Peer en nu Meeuwen. De wolven kennen de omgeving, maar hebben honger. Als je dan geen ree, zwijn of iets anders kan pakken, dan pak je een schaap, een pony en nu een ezel”, klinkt het bij de buren.

De ezel van Paul werd aan zijn stal in een hoek van de weide gedreven, afgemaakt en door de weide gesleurd en daarna door de wolven afgevreten. “Een wrede dood, nooit gedacht dat dit kon gebeuren. Een ezel zou wolven wegjagen. Het tegendeel is bewezen.” Twee weekend geleden werd in Helchteren ook al een ezel doodgebeten. Ook daar wijst alles in de richting van de wolf.

Paul vraagt zich af of er ook aandacht is voor het welzijn van eigenaar die een dier verliest door wolvenaanvallen? Dat zijn weide niet helemaal wolfproof is afgemaakt geeft Paul toe. “De wolven zijn onder de enkele stroomdraad doorgekropen in een laagte van de weide. Bovendien, wie doet er nog kosten en investeert in een weideomheining als je woning te koop staat?” besluit Paul.

ANB stuurde een dierenarts ter plaatse en de gemeente werd geïnformeerd. (RDr)