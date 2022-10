In de voetsporen van Everts? Roan Calado-Reyes (5) is HBvL-jeugdkampioen: nu al vicekampioen motorcross 50cc

De jeugd is de toekomst, ook in de sport. Daarom gaat Het Belang van Limburg elke week op zoek naar de HBvL-jeugdkampioen. Ditmaal is Roan Calado-Reyes onze jeugdkampioen. De 5-jarige knaap uit Heusden-Zolder werd zopas vicekampioen motorcross 50cc. Wil u ook een jonge kampioen in de bloemetjes zetten? Twijfel niet en bezorg ons via www.hbvl.be/jeugdsport een foto met wat tekst en uitleg.