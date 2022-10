Waar eet … komiek Erhan Demirci? “De echte kebab én beste frieten eet ik hier in Limburg”

Erhan Demirci groeide op in Ham, maar trok na zijn studies naar Brussel en vond zijn weg in de comedy- en tv-wereld. Al blijft de band met Limburg onuitwisbaar. “Back to the roots, dat is Limburg voor mij, zeker op het vlak van eten. Daar vind je de echte kebab én de beste frieten.”

Snack Aydin in Hasselt

“Als ik in Hasselt ben, is dit mijn vaste stek. Een kleintje half pikant, graag. Meer heb ik niet nodig, het is echt een momentje voor mezelf. Dan installeer ik me in een rustig hoekje en moet iedereen me met rust laten. (lacht) Fatih, een van de medewerkers, zal trouwens ook meewerken aan mijn eigen kebab-project in Brussel: Kebabar. Dat is een foodtruck die op verschillende plaatsen in Brussel post zal vatten en waar we focussen op niets anders dan de échte goede kebab.”

Kempische Steenweg 39 in Hasselt. Open: elke dag van 11.30 - 23.30 uur. Info: www.facebook.com/SnackAydinHasselt

© RR

Perron 7 in Ham

“Als ik bij mijn ouders ben, moet ik gewoon een keertje naar Perron 7. Want daar bakken ze echt de allerbeste friet. Punt.” (lacht)

Stationsstraat 23 in Ham. Open: di, wo, do en vrij van 11 - 13.30 uur en van 16 - 20.30 uur. Za van 16 - 20 uur. Gesloten op zo en ma. Info: www.frituurperron7.be

© RR

Restaurant ‘mama’ in Ham

“Oké, hier speel ik een beetje vals. Het is geen echt restaurant, maar mijn mama kookt als de beste. We zijn thuis met drie, wonen niet meer onder de kerktoren, maar als we een bezoekje plannen aan het thuisfront, vraagt ze altijd wat we willen eten. Die gerechten, allemaal traditionele Turkse lekkernijen, zet ze dan op tafel. Als we weer vertrekken, krijgen we een voedselpakket mee naar huis om in te vriezen. Elke keer als ik iets uit de vriezer haal, proef ik een stukje van mijn jeugdjaren. Heerlijk!”

Peppe’s en La Botte in Genk

“Tijdens een van mijn shows heb ik ooit een grap gemaakt over Peppe. Daarop nodigde hij me uit om eens te komen eten in een van zijn restaurants. Wauw, echt Italië op zijn best. Ik ben sowieso fan van de Italiaanse keuken, dus daarmee kun je me altijd plezieren. En Peppe en ik zijn sindsdien echte vrienden geworden.”

La Botte, Europalaan 99 in Genk. Lunch 12-13.30 uur, diner 18.30-20 uur. Gesloten op di, wo en za namiddag. Info: www.labotte.be

Peppe’s, Bochtlaan 2 in Genk. Open: ma, do, vrij, za en zo 8.30-20 uur. Info: www.peppes.be

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Fin de Siècle in Brussel

“Hier kom ik al sinds mijn studententijd. Een gevestigde waarde. Grootmoeders keuken op zijn best, van witloof met kaas en hesp tot stoofvlees: nergens eet je het beter dan hier. Als er vrienden vanuit Turkije overvliegen, neem ik ze mee naar hier. Altijd een voltreffer!”

Kartuizersstraat 9 in Brussel. Open: elke dag van 18 uur tot middernacht. Info: www.findesiecle.be