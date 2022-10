Binche-Chimay-Binche is de enige koers waarin we Remco Evenepoel dit jaar nog aan de slag zullen zien als wereldkampioen. Onze landgenoot wilde er duidelijk van profiteren en showde voor het eerst zijn regenboogtrui écht door op meer dan 85 kilometer van de streep al eens aan de boom te schudden. Onder andere Christophe Laporte en Greg Van Avermaet slopen mee. Maar een aanval van Remco de wereldkampioen, wat was het een mooi zicht! Op 60 kilometer van de streep trok Evenepoel nog eens volle bak door. De grimassen bij de tegenstand waren gigantisch.