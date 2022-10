Rousseau: “Als N-VA ergens in coalitie gaat met Vlaams Belang, blaas ik alle coalities met hen op”

Die uitspraak is een duidelijke waarschuwing. Het is al langer duidelijk dat er toenaderingen zijn tussen N-VA en Vooruit. N-VA-voorzitter Bart De Wever kan het prima met Rousseau vinden en Rousseau poogde meer dan eens – vergeefs – om N-VA en PS samen te brengen in een federale regering. Nu Vooruit in de peilingen op stevige winst staat, lijkt een Vlaamse regering met Vlaams-nationalisten en socialisten steeds meer een gegeven.

Maar dan moet N-VA het wel proper houden op andere vlakken en dus afzien van coalities met het Vlaams Belang. De Wever onderhandelde best lang met Vlaams Belang over een mogelijke Vlaamse regering, maar heeft intussen weer stevig afstand genomen. Of iedereen in zijn partij helemaal op dezelfde lijn zit, is voer voor speculatie. Kamerlid Theo Francken (N-VA) reageert cynisch op Twitter. “De socialisten hebben niet enkel de verkiezingen al gewonnen. Ze hebben ook al bestuurscoalities terug opgeblazen. Behalve die met de communisten. Die zitten gebeiteld.” Een verwijzing naar het feit dat Vooruit met PVDA het gemeentebestuur uitmaakt in Zelzate. (agy)