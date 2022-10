Peter Van de Veire deed huwelijksaanzoek op Crocs. Die schoenen blijven populair, maar zijn ze goed voor je voeten?

De ene wordt ten huwelijk gevraagd op een exotische bestemming, de andere tijdens een romantisch etentje. Of zoals de vrouw van radiopresentator Peter Van de Veire: terwijl ze nog in bed ligt en haar toekomstige rondloopt op Crocs. Want, als we de presentator mogen geloven, dan loop je niet op schoenen maar op wolkjes. Is dat ook effectief zo? Podoloog Jorden Stroobants legt het uit.