Aaron Blommaert (20): “Mijn leven zit, ook wat de liefde betreft, meestal anders in elkaar dan de meeste mensen denken”

Dat dromen kunnen uitkomen, dat weet Aaron Blommaert (20). Terwijl de jongen uit Aalst tien jaar geleden van de ene auditie naar de andere holde om “iets op de televisie” te doen, is hij nu niet meer weg te denken van het kleine scherm. Er is zijn vaste rol in Familie en de presentatie van Tien om te zien, en sinds kort ook The Voice van Vlaanderen. “Het is fijn om ook eens een ‘ja’ te krijgen.”