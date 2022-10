Genkenaar (21) riskeert 30 maanden cel voor gewapende overval op apotheek: “Het gebeurde in een flits”

De feiten gebeurden op 31 oktober 2019, toen de man net achttien jaar geworden was. De tiener zat niet goed in zijn vel, had last van waanbeelden en psychoses en werd op vraag van zijn vader door de vrederechter gedwongen opgenomen in het psychiatrisch ziekenhuis in Munsterbilzen.

Vuilniszakken en messen

Toen de man na een tijdje mocht verhuizen naar een open afdeling, nam hij op 27 oktober 2019 de vlucht. Enkele dagen later pleegde hij samen met een kompaan, om 9.50 uur ’s ochtends, een gewapende overval op een apotheek in Genk. “De twee mannen trokken kappen over hun hoofd, hielden sjaals voor hun gezicht en trokken vuilzakken over hun schoenen. Gewapend met messen vielen ze de apotheek binnen”, aldus de Tongerse aanklager. De kompaan van de man nam de poetsvrouw vast. “Hij riep ‘Geld, geld, geld! Maak de kassa open’”, zo sprak de procureur.

De jonge Genkenaar, die als tweede dader bij de feiten betrokken was, dwong de winkelbediende om het geld uit de kassa te nemen. Uiteindelijk gingen de twee overvallers er op hun fiets vandoor met 1.000 euro. Tijdens hun vlucht liet de Genkenaar zijn mes en vuilniszakken achter op straat. “Door DNA op het wapen kon de man geïdentificeerd worden. Ook zijn vader kwam nadien naar het politiekantoor om aangifte te doen. Zijn zoon zou hem opgebiecht hebben dat hij achter de overval zat”, zo stelde de procureur die een celstraf van dertig maanden en een geldboete van 2.000 euro eist. Wie de tweede dader was, is niet geweten.

Werkstraf

De inmiddels 21-jarige man herinnert zich naar eigen zeggen niets meer van de feiten. “Het is allemaal in een flits gebeurd. Nadien zijn ze me komen vertellen wat ik gedaan heb”, zo sprak de man voor de Tongerse rechter. “Mijn cliënt leed aan psychoses. Het is enkel wanneer hij alle puzzelstukjes bij elkaar legt, dat hij tot de conclusie komt dat hij het inderdaad gedaan heeft. Ondertussen heeft hij het gestolen geld terugbetaald”, aldus zijn raadsman. “Hij heeft ondertussen een traject gevolgd, heeft werk en woont bij zijn ouders. Hij wil echt iets maken van zijn leven en aan de toekomst werken.” De advocaat vraagt voor de man een werkstraf.

Vonnis volgt op 8 november.