Saoedi-Arabië bouwt futuristische stad en skigebied van 500 miljard (!) euro om... Aziatische Winterspelen te organiseren

Saoedi-Arabië is dinsdag aangesteld als gastheer van de Aziatische Winterspelen van 2029. Plaats van organisatie wordt Neom, een futuristische megastad in aanbouw in het noordwesten van het woestijnkoninkrijk. De kandidatuur van Saoedi-Arabië werd unaniem aangenomen tijdens de Algemene Vergadering van de Olympische Raad van Azië (OCA) in Phnom Penh (Cambodja).

De bouw van Neom, gelegen aan de oevers van de Rode Zee en ter waarde van naar verluidt 500 miljard euro, zorgt al sinds de eerste aankondiging in 2017 voor beroering. De haalbaarheid van het project van de machtige kroonprins Mohammed bin Salman werd door verschillende architecten en economen in twijfel getrokken.

De Saoedische organisatoren gaven aan dat de Winterspelen meer precies moeten plaatsvinden in Trojena, een bergachtig gebied in Neom. Daar dalen de temperaturen in de winter onder het vriespunt en zijn ze de rest van het jaar over het algemeen lager dan tien graden. Er zijn wel twijfels door de vele neerslag in het gebied.

De site zou helemaal af moeten zijn in 2026. Er worden skipistes gebouwd die het hele jaar open zouden zijn en verder onder meer een kunstmatig zoetwatermeer en enkele luxehotels.

Op de Aziatische Winterspelen worden competities in het skiën, snowboarden, schaatsen en kunstschaatsen georganiseerd. Het gaat in totaal over 47 evenementen, waarvan 28 op sneeuw en 19 op ijs.

Saoedi-Arabië zet al enkele jaren hard in op de organisatie van grote sportevenementen. Het land wordt door verschillende ngo’s beschuldigd van het op grote schaal schenden van de mensenrechten. Prins Abdulaziz bin Turki Al-Faisal gaf recent nog aan te hopen de Olympische Spelen op een dag te organiseren in zijn land. Saoedi-Arabië drukte ook al haar wens uit om het WK voetbal van 2030 te organiseren. Griekenland en Egypte zouden hierbij als co-organisatoren betrokken worden.