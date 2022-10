Ruim een op de drie Waalse werknemers werkt voor overheid

De openbare diensten in Wallonië kampen met grote tekorten bij de financiering en een snelle stijging van de schulden. Dat blijkt uit een studie van de Waalse werkgeversorganisatie UWE. Ruim een op de drie werknemers in Wallonië werkt voor de overheid. Met het oog op het “structurele onevenwicht” in de financiering formuleert UWE nu 15 voorstellen voor een herdefiniëring van de contouren van de openbare diensten.

De instellingen van het Waalse Gewest zijn volgens UWE “onleesbaar” geworden en bereiken een niveau van openbare tewerkstelling dat zelden gezien wordt in het buitenland. Omdat er geen officiële statistieken beschikbaar zijn berekende de werkgeversorganisatie zelf dat de publieke diensten in Wallonië goed zijn voor 36 procent van de werkgelegenheid, tegenover 27 procent in Vlaanderen. En dat terwijl de overheidsuitgaven hoog zijn en de schulden oplopen. “Er is geen budgettaire en fiscale marge om deze genereuze situatie te financieren”, aldus de organisatie.

UWE wil daarom dat de contouren van de openbare diensten geherdefinieerd worden en dat de efficiëntie verhoogd wordt. De werkgeversorganisatie wil dat de Waalse overheid zich weer op haar kerntaken gaat concentreren. “Openbare interventies zouden beperkt moeten zijn tot situaties waarbij de markt de gewenste doelstellingen niet haalt en waar de staat het beter kan doen”, aldus Olivier de Wasseige, gedelegeerd bestuurder van UWE.

De organisatie vraagt ook een rationalisering van de regionale institutionele architectuur, met onder meer de afschaffing van de provincies en een versterking van het centrale bestuur door een vermindering van het aantal publieke organen.

“Dit is geen aanval op de openbare diensten”, benadrukt Olivier de Wasseige. “We formuleren constructieve en positieve voorstellen, een oproep tot dialoog.”