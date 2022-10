Opluchting bij Real Madrid (en de Rode Duivels): “Het gaat al veel beter met Thibaut Courtois”

Thibaut Courtois trainde dinsdag niet mee met de rest van de spelersgroep van Real Madrid, een dag voor de ontmoeting met Shakhtar Donetsk in de Champions League. Die wedstrijd zal hij missen vanwege zijn blessure, maar tegen volgende week lijkt de Rode Duivel alweer wedstrijdfit te raken.

De Rode Duivel kampt sinds zijn terugkeer bij Real na de interlandbreak met ischias, een zenuwpijn aan de onderkant van zijn rug. Die straalt uit naar zijn linkerbeen. Courtois miste door de blessure de competitiewedstrijd van zondag tegen Osasuna. Zonder zijn doelman kwam de Koninklijke niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Het was het eerste puntenverlies voor Real dit seizoen in La Liga.

Courtois trainde dinsdag wel indoor, samen met de Franse middenvelder Edouard Camavinga. “Het gaat al veel beter met Courtois”, zei Real-coach Ancelotti op zijn persconferentie. “We hebben nog twijfels voor de wedstrijd tegen Getafe van komend weekend, maar het kan zijn dat hij er volgende week tegen Shakhtar alweer bij is. En voor de wedstrijd tegen Barcelona uiteraard.”

Tot voor het duel met Osasuna miste Courtois dit seizoen nog geen minuut bij Real Madrid. Hij speelde eind september met de Duivels ook twee keer negentig minuten in de Nations League-confrontaties tegen Wales (2-1 zege) en Nederland (1-0 nederlaag).

“Hazard heeft niet met mij gesproken”

Eden Hazard was buiten actief op de training, maar lijkt ook tegen Shakhtar niet op een basisplaats te moeten rekenen. “Elke speler kent zijn situatie bij de club”, zei Ancelotti over Hazard, die afgelopen weekend weer 90 minuten op de bank bleef. “Als een speler mij om uitleg vraagt, dan geef ik die, maar Eden heeft niet met mij gesproken. Hij kent de situatie en weet dat de concurrentie erg zwaar is, net als voor de andere spelers.”