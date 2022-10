Febelfin waarschuwt voor bankkaart-phishing aan huis

Kluisrekeningfraude, waarvan de slachtoffers heel vaak senioren zijn, bestaat meestal uit twee stappen. Fraudeurs sturen eerst een phishingbericht om persoonlijke bankcodes te ontfutselen. Zo proberen ze toegang te krijgen tot je rekening. Daarna bellen ze je op en doen ze zich voor als een medewerker van je bank en vragen je om geld over te schrijven naar een zogezegd nieuwe, veilige rekening.

Daarnaast waarschuwt Febelfin ook voor bankkaart phishing aan huis. In dit geval ontvangt het slachtoffer ook een telefoontje van een zogenaamde bankmedewerker. Die meldt dat er verdachte transacties hebben plaatsgevonden en stelt voor om bij je thuis langs te komen om de situatie op te lossen. De fraudeur laat je daar bijvoorbeeld inloggen bij je bank, waardoor hij gemakkelijk codes kan ontfutselen. Daarna knipt hij de bankkaart voor je eigen ogen door, nadat hij die eerst snel omgewisseld heeft of hij knipt zorgvuldig naast de chip.

De bankenorganisatie vraagt mensen niet blindelings de e-mails of berichten te geloven en onderstreept dat banken nooit om persoonlijke codes vragen of via mail of sociale media oproepen doen om geld over te maken. Bankiers komen ook nooit aan huis om bankkaarten of codes op te halen. Om de bewustwording kracht bij te zetten, lanceert Febelfin visuals met uitleg over de fraudevormen. Die zullen via de communicatiekanalen en verschillende partners verspreid worden.

Wie zich toch heeft laten vangen en op de vraag van de fraudeurs is ingegaan, krijgt de raad om Card Stop te bellen op het nummer 078 170 170, zo snel mogelijk de bank te contacteren en een klacht in te dienen bij de politie.