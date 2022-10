Trainster Annelore Schaut ziet ploeg eerste zege pakken: “Het gaat duidelijk in stijgende lijn”

De derde competitiewedstrijd was de goede voor de vrouwen van Oudenaarde, want tegen Zele-Berlare pakten ze hun een eerste overwinning van het nog prille seizoen. “De kop is eraf. Derde keer, goede keer”, glundert trainster Annelore Schaut.

“In de eerste wedstrijden van de competitie, tegen Roeselare B en Zwevezele, zijn we nooit weggespeeld, maar we trokken toch telkens aan het kortste eind”, zegt Schaut. “Tegen Roeselare waren de cijfers erg overdreven. Het was een match met heel wat rally’s, maar finaal was Roeselare B telkens de sterkste. Op Zwevezele werd het een spannende wedstrijd. We kwamen twee keer op voorsprong, maar verloren uiteindelijk in vijf sets en bleven met één puntje achter. Deze keer, tegen Zele-Berlare, lukte het wel, al was het ook geen walk-over.”

“Hoe hoog we de lat dit seizoen mogen leggen? Eerlijk, ik weet het niet. We hebben een goede voorbereiding achter de rug, maar een voorbereiding is niet te vergelijken met de competitie. We beschikken over een goede kern en met meisjes zoals Merel De Witte en Femke Kindt hebben we veel mogelijkheden. Bovendien zijn onze invalsters zeker geen verzwakking.”

Heel ander Oudenaarde

Annelore Schaut is pas enkele maanden aan de slag in Oudenaarde nadat ze Nazareth vorig seizoen in Promo 1 naar de subtop leidde. Omdat ze inmiddels voor een hoger trainersdiploma gaat, moest ze ook in competitie bij een hoger spelende ploeg aan de slag. Bij Oudenaarde is echter niet alleen de trainster nieuw.

“Er staat dit seizoen inderdaad een heel ander Oudenaarde dan tijdens de vorige campagne. Zeven speelsters vertrokken, maar met Ella Blaaser (Nazareth), Lies Casier en Tine Casier (beiden Zedelgem), Jolien De Vreeze en Jade Delmeiren (beiden Gavere), Femke Kindt (Oudegem), Sarah Van der Stiggel (Meerbeke) en Martien Lobke hebben we acht nieuwe speelsters aangetrokken. We hebben nu een kern van veertien speelsters, maar er zijn er dus heel wat die zich moeten aanpassen. Naar wat ik al gezien heb, moeten we over een sterke ploeg beschikken eens alle puzzelstukjes perfect in elkaar passen. Zaterdagnamiddag moeten we naar Meerbeke en nadien staat de match tegen Basècles op de agenda en ik zou graag in beide matchen nog wat punten sprokkelen vooraleer we een korte break hebben. Ik heb er vertrouwen in, want het gaat duidelijk in stijgende lijn.”