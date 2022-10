Ben jij een Catwoman of eerder een Bambi in bed? Deze kinky karaktertest gaat viraal

Welke seksuele fantasieën spoken zo nu en dan door je hoofd en wat vertellen ze over jou als bedpartner? Ben je een echte Catwoman of eerder een saaie spons of bang hertje? Met deze Ultimate Taboo Test, een ware hype op TikTok, kom je erachter.

Nog op zoek naar iets om de lunchpauze op het werk leuker te maken? Dan kun je jezelf aan de taboetest wagen. Deze is ontwikkeld door een voormalig sekswerker die zich online Aella noemt. Ze polst onder meer naar het verloop van je kindertijd, je opvoeding, je woonplaats, je genderidentiteit, je origine, maar vooral naar je wildste fantasieën en seksuele escapades.

Hoe het werkt? Je krijgt een lange vragenlijst voorgeschoteld waarop je het antwoord dat het best bij je past gewoon kan aanvinken. Of je nu van romantische seks houdt waarin vooral de missionarishouding aan bod komt of voorrang geeft aan extravagantere standjes en swingen: schaamte is nergens voor nodig. De test is volledig anoniem.

“Seksuele fantasieën zijn fantasieën! In deze enquête stel ik vragen over veel gevoelige, verontrustende of delicate onderwerpen. Houd er rekening mee dat u volledig anoniem bent en dat ik geen van de antwoorden interpreteer als een indicatie dat u in het echte leven uzelf of anderen schade kunt berokkenen. Ik ben van plan de antwoorden in totaal te analyseren en eventuele coole bevindingen te posten”, schrijft Aella aan het begin van de test.

Op het einde van het testje zijn je antwoorden geanalyseerd en krijg je een taboescore met bijpassende profielschets. Wie een score van minder dan vier behaalt is een Bambi’tje in bed. Wie tussen tachtig en negentig scoort mag zich vereenzelvigen met Catwoman. Ga je over de honderd, dan ben je een Willy Wonka-type.

Zelf benieuwd? Doe de test hier.