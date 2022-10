Sta op je strepen. Vijf vrouwen tonen hun striemen: “Wat is het nut van alleen perfectie tonen? Het leven is niet perfect”

Onlangs verscheen Romelu Lukaku in een reclame voor Calvin Klein. Duidelijk zichtbaar? Striemen op zijn armen. De topvoetballer verstopt ze niet, en zo hoort het, want die huidmarkeringen zijn niet meer dan normaal. Het zijn tijgerstrepen, love marks, de takken van onze levensboom: laten we onze striemen omarmen. Billie sprak met vijf vrouwen, die hun streepjes laten zien en het verhaal erachter vertellen.