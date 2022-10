Kristof Calvo vond de liefde bij partijgenoot Jessika Soors: “In de politiek kan je ook mooie dingen beleven”

Kristof Calvo (35) heeft een relatie met partijgenote Jessika Soors (34). In een interview met Humo zegt de volksvertegenwoordiger van Groen dat hij het bewijs is dat je “ook mooie dingen kan beleven in de politiek”.

“Ja zeg, nu moet ik blozen!”, lacht Calvo wanneer hem in een dubbelinterview met Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) gevraagd wordt naar zijn nieuw lief, Jessika Soors. “Willem-Frederik en ik zijn het bewijs dat je in de politiek ook mooie dingen kan beleven.” Schiltz is getrouwd met ex-Groen-parlementslid Freya Piryns.

In februari had de Mechelse volksvertegenwoordiger het al kort over zijn nieuwe relatie in De Zondag. “Ik heb niet de gewoonte veel te zeggen over mijn privé, maar ja, ik ben verliefd en gelukkig”, klonk het toen. “Jessika en ik praten amper over politiek. Dat is ook een evolutie. Vroeger was ik alleen maar met politiek bezig. Voor je omgeving is dat niet prettig.”

Jessika Soors werd enkele jaren terug gezien als een grote politieke belofte. De Vilvoordse was in 2019 lijsttrekker voor Groen in Vlaams-Brabant en werd verkozen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Eind 2020 verliet ze de Kamer om woordvoerder en politiek directeur te worden op het kabinet van staatssecretaris Sarah Schiltz. Eerder dit jaar stapte Soors uit de politiek om beleidsmedewerker bij de Vlaamse overheid te worden.