Spoorpersoneel legt werk 24 uur neer: waarom doen ze dat, hoe groot is de hinder en is er een compensatie?

Waarom wordt er gestaakt?

De vakbonden staken om druk uit te oefenen op de federale regering. Die moet beslissen over de begroting voor het spoor voor de komende jaren. De bonden eisen onder meer voldoende middelen voor aanwervingen en goede werkomstandigheden. De staking dient om druk uit te oefenen op het begrotingsconclaaf van het kernkabinet, dat vrijdagnamiddag begon.

Wat zegt de regering?

Premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) reageerden op de stakingsaanzegging met een open brief. Daarin beloven ze dat er midden oktober duidelijkheid zal zijn over de financiering van het spoor. Wat de vraag om meer personeel betreft, schuift de regering de eis door naar het sociaal overleg. “De concrete werkomstandigheden en -organisatie lijken ons geen directe bevoegdheid van de regering.” De brief slaagde er niet in de staking af te wenden.

Welke hinder wordt verwacht?

Amper één op de vier treinen zal woensdag rijden, zo laat de NMBS weten. Naargelang de plek zijn er grote verschillen. In de provincies Namen en Luxemburg zal het spoorwegnet helemaal gesloten zijn. Van de IC-treinen tussen de grote steden zal twee op de vijf rijden, zegt de NMBS. Bij de L-treinen en de S-treinen is dat een op de vier. De piekuurtreinen vallen quasi allemaal weg. De situatie kan nog wijzigen doorheen de dag. Reizigers krijgen de raad om regelmatig de reisplannerte raadplegen op de website van de NMBS. De staking gaat door van dinsdagavond 22 uur tot woensdagavond.

En wat dan met de minimale dienstverlening?

Sinds eind 2017 bestaat er zoiets als de wet op de minimale dienstverlening. Concreet moeten de werknemers van spoorwegbeheerder Infrabel en spoorwegmaatschappij NMBS in de aanloop naar een staking laten weten of ze al dan niet zullen werken. Afhankelijk van het aantal werkwilligen wordt dan een alternatieve dienstregeling opgesteld. Maar zonder dat er effectief sprake is van een wettelijk minimum: het hangt af van hoeveel mensen bereid zijn te werken. In Namen en Luxemburg zijn er bijvoorbeeld niet voldoende mensen om de seinhuizen te bemannen.

Krijgen reizigers een compensatie?

Tijdens een staking gelden dezelfde regels voor terugbetaling of omruiling als op andere momenten. Dat houdt in dat een terugbetaling alleen kan onder specifieke voorwaarden wanneer je het ticket in een station hebt aangekocht.