Toptennisser Nick Kyrgios hoopt op vrijspraak in mishandelingszaak vanwege zijn mentale problemen

Tennisspeler Nick Kyrgios hoopt dat hij op basis van zijn geestelijke gezondheidstoestand niet vervolgd wordt in een zaak van mishandeling. Dat meldden verschillende Australische media. Zijn advocaat verscheen dinsdag op een hoorzitting in Canberra, terwijl Kyrgios in Japan verblijft voor het ATP-toernooi van Tokio.

Kyrgios werd in 2021 door zijn ex-vriendin aangeklaagd wegens mishandeling. Details van de zaak zijn niet bekend.

Michael Kukulies-Smith, de advocaat van Kyrgios, vroeg tijdens de hoorzitting de rechter om uitstel om de geestelijke toestand van de Australische tennisser te kunnen onderzoeken. De aanwezigheid van toptennisser bij de hoorzitting was niet vereist.

“Donkere tijden”

Begin dit jaar bekende Kyrgios (27), de nummer 20 van de wereld, dat hij in het verleden tegen een depressie heeft gevochten. “Ik had het gevoel dat ik met niemand kon praten en niemand kon vertrouwen”, schreef hij op sociale media. “Ik heb momenten meegemaakt waarin het leek alsof de positieve ‘vibes’ nooit werkelijkheid zouden worden. De meeste mensen dachten dat ik mentaal in orde was en van het leven genoot, maar het waren donkere tijden.”

“Ik doe alles wat ik kan. Ik ben hier in Tokio en probeer gewoon goed te tennissen, het momentum voort te zetten en gewoon mijn werk te doen. Dat is het”, liet Kyrgios eerder deze week in de Japanse hoofdstad optekenen. “Ik ben maandenlang bezig geweest met deze zaak, maar ik bekijk het nu dag per dag. Ik heb buiten het tennis maar controle over een aantal zaken, en die probeer ik aan te pakken.”

Kyrgios speelt in Tokio zijn eerste toernooi sinds zijn verlies in de kwartfinale op de US Open begin vorig maand. Deze zomer haalde hij nog de finale op Wimbledon.

De volgende zitting in de zaak staat gepland op 3 februari.