Siemen Van Der Lint had last van ‘opgepompte kuiten’. “Ik heb altijd gedacht dat ik te korte spieren had.” — © Karel Hemerijckx

Het compartimentsyndroom? Nog nooit van gehoord? Geen schande, mocht dat zo zijn. Het is een zwelling, waardoor in het ergste geval zenuwen kunnen uitvallen of spieren kunnen afsterven. Truienaar Siemen Van Der Lint, 19 en voetballer bij KVK Wellen, weet er alles van.