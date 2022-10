Na dodelijke stadionramp in Indonesië: voetbalbond schorst twee verantwoordelijken levenslang

Abdul Harris, de voorzitter van het organisatiecomité van Arema, en Suko Sutrisno, de coördinator wedstrijdbeveiliging, mogen hun leven lang niet meer betrokken zijn bij voetbalactiviteiten. De club kreeg een boete van 250 miljoen rupiah (zo’n 16.500 euro). Arema FC mag dit seizoen bovendien geen wedstrijden meer organiseren.

Bij de rellen die ontstonden na de wedstrijd van afgelopen weekend vielen zeker 131 doden. De meesten kwamen in de verdrukking toen ze uit het stadion wilden vluchten nadat de politie grote hoeveelheden traangas had gespoten.

De lokale politiechef in het Indonesische Oost-Java heeft inmiddels zijn excuses aangeboden voor het drama in het stadion. Hij erkent de fouten bij het politieoptreden bij de voetbalrellen. Fans staken na afloop als teken van woede verschillende politievoertuigen in brand.

© AFP

UEFA houdt minuut stilte voor elke Europese wedstrijd deze week

De UEFA heeft dinsdag aangekondigd dat komende week voor alle Europese wedstrijden een minuut stilte zal worden gehouden ter nagedachtenis van de dramatische gebeurtenissen van afgelopen weekend in het Kanjuruhan Stadium in Indonesië.

De minuut stilte zal worden toegepast in alle wedstrijden in de Champions League, Europa League, Europa Conference League en de play-offs voor kwalificatie voor het WK vrouwenvoetbal. Daarin nemen de Red Flames het donderdag in Vizela op tegen Portugal.

In de Champions League speelt Club Brugge dinsdag gastheer voor Atlético Madrid. Donderdag is er in de Europa League Braga-Union en in de Conference League Anderlecht-West Ham United en Gent-Djugardens.