Bocholt

Sloerodoe gaat haar jeugdverblijfscentrum in de Goolderse bossen vernieuwen en vergroenen. De infrastructuur en de riolering worden aangepast. Daarnaast zetten ze hun vele keukenafval om in biopropaan om de gebouwen te verwarmen. De totale investering in de komende twee jaar bedraagt 850.000 euro.