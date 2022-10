Wij hopen al op een sequel: in ‘Lou’ op Netflix treedt Allison Janney in het spoor van Liam Neeson

Op een eiland aan de westkust van de VS wordt de tienjarige Vee ontvoerd. De kidnapper is de brutale ex-man van Hannah, de moeder van Vee. Hannah zet de achtervolging in en krijgt hulp van bejaarde Lou, haar nukkige buurvrouw.

Dit had de start kunnen zijn van een vlotte en pretentieloze B-film zoals Those Who Wish Me Dead met Angelina Jolie er een was. Maar na een beloftevolle start begint het verhaal te sputteren door een ‘verrassende’ wending die te vergezocht is om geloofwaardig over te komen. Normaal gezien zou je dan afhaken, maar de sterke aanwezigheid van actrice Allison Janney dwingt je verder te kijken.

(lees verder onder de trailer)

Janney heeft al een enorme carrière achter de rug, maar kreeg bijna nooit hoofdrollen te pakken. Haar meer dan verdiende Oscar voor beste vrouwelijke bijrol in I, Tonya – Janney speelde de kettingrokende horrormoeder van schaatster Tonya Harding – zal er wel voor iets tussen zitten dat ze eindelijk eens een film mag dragen. Maar ook de verschuiving van mannelijke naar meer vrouwelijke hoofdpersonages zal een rol hebben gespeeld.

In ieder geval is Janney uitstekend als Lou, een personage dat tien jaar geleden nog zou zijn ingevuld door oudjes als Liam Neeson of Clint Eastwood. Misschien moet Lou terugkomen in een sequel, maar dan wel met een goed script.

‘Lou’ is te bekijken op Netflix